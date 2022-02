Bất ngờ về nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines trên Vịnh Tokyo

"Nghi phạm là một người đàn ông Nhật Bản. Đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn" - nguồn tin nói và cho biết "đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình, không có đồng phạm".

Đáng nói, qua thẩm vấn cho thấy nghi phạm có hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam nhưng không có động cơ, không có mục đích.

"Thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường. Việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không nguy hiểm" - nguồn tin cho hay.

Hiện nay cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức.

Chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines bị dọa bắn hạ khi chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo ngày 5/1 (Ảnh minh họa: VNA).

Trước đó, ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines chở theo 47 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn bị dọa bắn khi vừa cất cánh rời sân bay Narita - Nhật Bản về Việt Nam được 40 phút.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h10 (giờ địa phương), chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng giọng nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung đe dọa: "Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo".

Khi nhân viên nhận điện thoại hỏi: "Ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không" thì người đàn ông trả lời: "Tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua Vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại".

Thời điểm này, chuyến bay VN5311 chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo. Trước tình huống này, chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn nguy xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.

Nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã lên tàu bay kiểm tra, phỏng vấn tổ bay và hành khách, nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép tàu bay được đỗ tại sân bay Fukuoka trong khoảng 2 giờ đồng hồ để xem xét, đánh giá thông tin, cũng như sự an toàn của chuyến bay.

Sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội. Đến 18h12 (giờ Việt Nam), chuyến bay VN5311 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - đánh giá sự việc uy hiếp an toàn hàng không nhưng không phải là quá cao và khẳng định tin tưởng vào hệ thống an ninh hàng không nói chung của Nhật Bản.

"Trên thực tế, việc bắn hạ máy bay là khó bởi khi đó máy bay đã bay bằng ở độ cao hơn 10.000 m, cơ quan an ninh đánh giá nếu bắn hạ máy bay cự ly đó thì phải sử dụng rocket hạng nặng. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan tới an ninh an toàn đều phải xử lý như thật, mọi trường hợp đều không được phép lơ là, chủ quan. Tình huống khẩn nguy xảy ra với chuyến bay đã được xử lý rất tốt và tôi đánh giá cao tổ bay" - ông Hà nhấn mạnh.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí