Bất ngờ của V.League 2022

Hà Nội FC cần sớm trở lại với phong độ và đẳng cấp vốn có.

3 điểm mà Topenland Bình Định (T. Bình Định) giành được ngay trên sân Hàng Đẫy là thành quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trước đối thủ họ từng thua, với sự tỏa sáng rực rỡ của ngoại binh Rafaelson và sự trở lại ấn tượng của Văn Lâm.

Cùng với T.Bình Định, Hải Phòng cũng có được chiến thắng 2-0 tuyệt đối trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Với kết quả này, sau vòng 15 Night Wolf V-League 1-2022, T.Bình Định và Hải Phòng đang bám sát Hà Nội ở cuộc đua vô địch, khi 2 đội này cùng được 26 điểm, tạm xếp thứ 2 và thứ 3 với 4 điểm kém hơn so với đội đầu bảng CLB Hà Nội. Hải Phòng dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm quá am hiểu Hà Nội. Xem cách họ hạ gục SHB Đà Nẵng 2-0 rất dễ dàng trên sân Hòa Xuân đã cho thấy tiềm lực của đội bóng đất Cảng rất ghê gớm. Trong khi đó, sảy chân đáng tiếc trước Sài Gòn FC và Thanh Hóa, cơ hội đua vô địch V.League 2022 của HAGL lẫn Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngày càng trở nên xa vời. HAGL tiếp đón Sài Gòn FC, đội xếp bét bảng V.League trên sân Pleiku với mục tiêu không gì khác là giành trọn 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách đối với đội đầu bảng Hà Nội FC và các đội cửa trên. Dù đã có bàn dẫn trước nhưng bàn thắng đúng ở giây cuối cùng trận đấu của Đỗ Merlo đã giúp Sài Gòn FC hòa 1-1 trước HAGL. Trận hòa trước Sài Gòn FC trong tình cảnh buộc phải thắng khiến HAGL đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách về điểm số với các đội cửa trên. Quan trọng hơn, màn trình diễn tại Pleiku khiến những người yêu mến họ cảm thấy lo lắng. Bởi, nếu không thể đánh bại một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng liệu họ có giám mơ tới chiến thắc ở cuộc đua phía trước. Vậy nên, HLV Kiatisak sẽ phải làm việc nhiều hơn để có thể đưa HAGL trở lại với hành trình chinh phục đỉnh cao khi đang kém Hà Nội FC tới 10 điểm. Cũng gây thất vọng ở vòng này là SLNA khi họ để chủ nhà Thanh Hóa đánh bại với tỷ số 2-0 và vẫn bị Hà Nội FC bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC sớm vô địch lượt đi với khoảng cách 9 điểm so với những đội bám đuổi và nhiều người đã dự đoán Hà Nội FC sẽ sớm vô địch. Thế nhưng, chỉ sau 2 lượt trận ở lượt về, khoảng cách đã bị kéo lại còn 4 điểm và cuộc đua vô địch thêm phần kịch tính. Hà Nội FC không thắng 2 vòng liên tiếp được coi là bước ngoặt của giải đấu. Nó mang đến cơ hội cho nhiều đội bóng đã từng bị Hà Nội FC bỏ lai phía sau. Thậm chí, nhiều người tin rằng, nhờ cú “phanh gấp” của Hà Nội FC mà V.League đáng xem hơn bởi sự gay cấn được kéo dài đến tận cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, cuộc đua nhóm cuối càng lúc càng căng thẳng và ghi nhận sự bứt phá của Nam Định dưới tay HLV Vũ Hồng Việt. Trong trận cầu “6 điểm” trên sân Thống Nhất mà TPHCM đặt mục tiêu phải thắng thì việc CLB Nam Định không thua đã là thành công. Cũng vì điều này mà áp lực đè nặng lên vai đội chủ nhà và nó mang đến những tác động lớn về chuyên môn. CLB TPHCM thực sự bị căng thẳng, trong khi Nam Định thi đấu hài hòa, uyển chuyển và thực dụng. Họ đã thành công với đối sách bắt đối thủ thi đấu theo kịch bản mà mình mong muốn. Bàn thắng duy nhất của Mạnh Hùng đã giúp Nam Định đánh bại TPHCM. HLV Vũ Hồng Việt đã có trận thắng thứ 2 từ ngày ông lên nắm CLB Nam Định, qua đó đã giúp đội bóng thành Nam tạm vượt lên vị trí thứ 9, đứng trên cả SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, nếu như HLV Nguyễn Hồng Việt đang rất vui mừng thì phía bên kia, HLV Trương Việt Hoàng bộc lộ rõ nét sự thất vọng khi để thua ngay trên sân nhà, trước một đối thủ đang cạnh tranh tấm vé trụ hạng. Trận thua tối thiểu Nam Định đã khiến CLB TPHCM dậm chân tại chỗ với 12 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 1 điểm.

CLB TPHCM sẽ phải vẫy vùng để tìm đường sống bằng những trận “chung kết ngược” liên tiếp ở 2 vòng tới gặp chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. Những diễn biến thú vị ở vòng 15 báo hiệu một V.League ngày càng đáng xem hơn cho tận đến cuối mùa.Với tình hình này, ở cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc đua trụ hạng ở những vòng đấu tới của V.League 2022 càng trở nên khó lường và nhiều bất ngờ vào giờ chót.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết