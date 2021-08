Bắt nam thanh niên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo 170 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, bắt giữ Nguyễn Phương Duy (SN 1990), trú tại xóm Bình Minh 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo với nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành, chiếm đoạt 170 triệu đồng.

Theo đó, từ cuối tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Công Trí” lừa đảo chiếm đoạt tài sản..

Nguyễn Phương Duy tại cơ quan công an

Thủ đoạn mà đối tượng sử dụng là lập các tài khoản facebook, zalo để bán hàng online. Khi có người mua hàng, đối tượng liên hệ, nói chuyện và yêu cầu chuyển khoản. Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền, kẻ này nhanh chóng chặn các liên hệ và chuyển ngay số tiền vừa nhận được sang một số tài khoản khác để chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Công Trí chính là Nguyễn Phương Duy. Ngày 4/8/2021, Duy bị bắt. Khám xét nhà của đối tượng, Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, 1 thẻ ngân hàng, 2 USB, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận đã lừa 20 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành (trong đó có hai người ở Nghệ An). Số tiền chiếm được là 170 triệu đồng.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn