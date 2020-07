Bất lực nằm chờ chết dưới hàm sư tử, voi con được cả đàn hỏa tốc đến giải cứu

Your browser does not support the video tag.

Vì mải mê kiếm ăn không để ý đến vị trí của mình mà voi con đã cách đàn của nó một khoảng cách khá xa, nó không hề biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của bầy sư tử. Cú vồ của sư tử sau đó đã quật ngã con voi tội nghiệp. Con sư tử cắn những nhát hiểm học vào cổ voi con hòng giết chết nó để ăn thịt.

Trong lúc nguy nan, cố vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của sư tử, voi con đã kêu lên những tiếng kêu thất thanh cuối cùng của cuộc đời. Thật may mắn, tiếng kêu của nó đã tới tai những con voi khác trong bầy. Ngay lập tức những con voi trưởng thành đã lao tới giải cứu đồng loại khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Trước sức mạnh của bầy voi, những con sư tử đã chịu lép vế và đành bỏ con mồi để thoát thân. Dù thoát chết nhưng con voi con đã bị thương sau cuộc tấn công của những kẻ ăn thịt. Nó bước đi với đôi chân tập tễnh cùng với sự trợ giúp của cả đàn.

