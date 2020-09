Bắt khẩn cấp giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng về hành vi vu khống

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, tối 23-9, khi ông Phạm Đình Quý đang đi ăn cùng vợ thì có cán bộ công an đến gặp và yêu cầu "mời phối hợp cung cấp thông tin". Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.