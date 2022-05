Bắt kẻ chuyên cung cấp ma tuý cho các đối tượng 'bay, lắc'

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về "Làm giảm, làm sạch địa bàn có tội phạm, tệ nạn túy", Công an thành phố Vinh đã tập trung bám cơ sở, bám địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá nhiều chuyên án tổ chức, mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng "cộm cán" trên địa bàn.

Chiều 04/5/2022, tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh thuộc khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Công an thành phố phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1972), trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy thuốc lắc, 01 điện thoại di động.

Đối tượng Toàn khi bị bắt

Nguyễn Sỹ Toàn là đối tượng đã có 02 tiền án về ma túy. Mới ra tù vào cuối năm 2021, nhưng Toàn vẫn "ngựa quen đường cũ", móc nối với các đối tượng trong và ngoài địa bàn chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng "bay lắc" trên địa bàn thành phố. Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Sỹ Toàn rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển để giao hàng. Lúc thì đối tượng di chuyển bằng xe mô tô, lúc bằng ô tô; thậm chí đi bằng xe đạp để tránh sự nghi ngờ của người dân. Tuy nhiên, mọi hành vi của Toàn không thể qua được nghiệp vụ nhạy bén của các trinh sát.

Thời điểm bị bắt, Toàn đang đi giao hàng bằng xe đạp, 1.000 viên thuốc lắc được ngụy trang dưới lớp rau củ để trong giỏ xe. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Sỹ Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn và tang vật tại cơ quan Công an

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn