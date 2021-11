Bắt kẻ cầm đầu vụ đánh, trói người rồi vứt trước cửa trụ sở công an phường

Chiều 15/11, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum thực hiện lệnh bắt Lê Văn Phi (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Phi bị phát hiện, bắt giữ khi đang bỏ trốn ở khu vực cửa khẩu Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum.

Theo hồ sơ, tháng 3/2019, một người dân đến Công ty bất động sản C.P ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An để giải quyết việc giao dịch đất trước đó thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhân viên của công ty nên bỏ lại xe máy chạy về nhà.

Sau đó, người này đi ô tô cùng hai người đàn ông khác quay lại công ty trên thì được hướng dẫn đến Công an phường Dĩ An để lấy xe máy.

Phi (giữa) bị bắt tại cửa khẩu ở tỉnh Kon Tum Ảnh: Công an cung cấp

Khi 3 người này đang trên đường đến trụ sở công an thì phía công ty bất động sản gọi điện nói quay lại công ty để lấy xe. Tuy nhiên, khi vừa quay lại tới nơi thì bị một nhóm thanh niên khoảng 15 người do Lê Văn Phi cầm đầu dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Nhóm người của Phi sau đó bắt trói một người, đưa đến bỏ lại trước trụ sở Công an phường Dĩ An rồi rời đi.

Qua truy xét, công an đã tiến hành bắt giữ 15 người trong nhóm thanh niên gây án. Riêng Phi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, công an phát lệnh truy nã và đến nay đã bắt được đối tượng Phi.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong