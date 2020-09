Bắt kẻ bạo hành con gái 6 tuổi

Rạng sáng 9/9, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Đặng Trung Kiên (46 tuổi, trú khu phố Tân Lập, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Kiên bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà bạn ở tầng 4, số nhà 208 đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Thời điểm bắt giữ, Kiên cố thủ trong nhà, khoá cửa chặt nên cơ quan công an phải phá cửa, khống chế. Chủ căn nhà nơi Kiên lẩn trốn có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Người dân tụ tập trên đường Tôn Đức Thắng để theo dõi truy bắt Đặng Trung Kiên tối 7/9. Ảnh: Hoàng Linh.

Trước đó, tối 7/9, hàng chục chiến sĩ công an được huy động tới khu vực ngõ 204 Tôn Đức Thắng để truy bắt Kiên. Tuy nhiên, người đàn ông này đã trốn thoát.

Ngày 8/9, Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trung Kiên về 3 tội Hành hạ con đẻ, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bạn gái Kiên là Lê Thị Nương (36 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Kiên và Nương liên quan tới vụ việc bạo hành bé N.A. (6 tuổi, con gái Kiên) tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngày 5/9, bà Lê Thanh Hương (ngụ phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) nhiều lần nghe thấy tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội N.A. nhưng không thể tiếp cận. Bà sau đó trình báo chính quyền.

Cảnh sát tới hiện trường, xác định bé gái bị Kiên và Nương giam bên trong. Lực lượng chức năng nhiều lần thuyết phục người phụ nữ thả bé gái song bất thành.

Đến 18h cùng ngày, công an đột kích vào ngôi nhà, khống chế Nương, giải cứu bé gái. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ 1 khẩu súng, 14 viên đạn, 2 con dao cùng hơn 1 kg ma túy tổng hợp. Khám xét ngôi nhà, nhà chức trách tìm thấy thêm gần 8 gram ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành.

Tối cùng ngày, nạn nhân 6 tuổi được đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn. Các bác sĩ kết luận cháu bé có nhiều vết bầm tím khắp người, cánh tay phải gãy. Bước đầu, công an xác định Kiên đánh đập con gái trong nhiều ngày.

Ngày 7/9, Công an thị xã Từ Sơn khởi tố vụ án đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thị Nương để điều tra.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn