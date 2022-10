Bắt giữ nhóm vờ mua hàng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Các đối tượng gồm: Trần Công Tuấn, Mai Quãng, Trần Việt Nguyên và Trần Văn Việt (cùng SN 2007) và Nguyễn Duy Phấn (SN 2005), đều trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT-Huế.

Trước đó, chiều 15/10, tại quán tạp hóa của chị Bé ở xã Lộc Điền, có 5 thanh thiếu niên dừng lại mua 2 chai nước ngọt và đưa cho chị Bé tờ 500 nghìn đồng. Trong lúc chị Bé lấy tiền để trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật túi nilon mà chị Bé sử dụng để đựng tiền, bên trong có khoảng hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, tại quầy bán dầu tràm trên của chị Thủy ở xã Lộc Thủy, các đối tượng này cũng vào mua 1 chai dầu có giá 50 nghìn đồng sau đó đưa mệnh giá 500.000đ để chủ quán gửi lại tiền thừa. Trong khi chị Thủy đang lấy tiền trong túi xách để trả lại thì đối tượng bất ngờ giật túi xách rồi bỏ chạy…

Ngoài ra, một số chủ cửa hàng tạp hóa nằm trên tuyến QL1A cũng trình báo về việc bị các đối tượng giả vờ vào mua nước uống, đưa tờ tiền mệnh giá lớn, rồi trong lúc trả chủ quán trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật lấy túi tiền và tẩu thoát.





Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo các bị hại, thời điểm xảy ra sự việc trời mưa gió, trên đường không có người tham gia giao thông nên họ không thể kêu cứu.

Tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc và xác lập chuyên án đấu tranh để truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cán bộ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử mật phục theo dõi. Công an huyện đã xác định được 5 đối tượng gây ra các vụ cướp giật nói trên nên tiến hành tạm giữ để phục vụ công tác đấu tranh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Cả nhóm sử dụng 2 xe máy chạy theo hướng Đà Nẵng - Huế và tìm các hàng quán nằm bên QL1A để cướp giật.

Tính từ ngày 14/10 đến 16/10, tại địa bàn huyện Phú Lộc, các đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật và 1 vụ trộm cắp điện thoại di động (xảy ra tại quầy tạp hóa của ông Diệp Nam ở xã Lộc Điền).

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng, lợi dụng trời mưa to gió lớn, nhiều tuyến đường bị ngập lũ chia cắt, hệ thống camera tại các cửa hàng không hoạt động do mất điện… nên đến nhiều hàng quán để giả vờ mua hàng. Tại đây, các đối tượng phân công, 2 người vào mua hàng và 3 người ngồi sẵn trên xe máy. Trong khi các chủ cửa hàng lấy túi tiền để trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật lấy chạy ra xe có các đối tượng chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

