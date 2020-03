Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Sáng 28/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, các lực lượng công an phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm là nam thanh niên sát hại nữ sịnh lớp 9 vào sáng nay.

Nữ sinh xấu số P.T.M.M. đã bị kẻ thủ ác sát hại tại nhà.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ án kể trên là P.T.M.M. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đang học lớp 9. Vào khoảng 22h30, ngày 25/3, khi bố của M. đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Kiến Quốc lập tức có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc lên Công an huyện Kiến Thụy. Sau đó, sự việc được Công an huyện báo lên phòng Cảnh sát Hình sự.

Được biết, hàng ngày, nữ sinh M. ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa nhà trong miền Nam.

“Sáng nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kiến Thụy, Công an thị xã Quảng Yên bắt giữ nghi phạm tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang làm thủ tục lấy lời khai ban đầu và sẽ sớm di lý đối tượng về Hải Phòng để phục vụ quá trình điều tra vụ án”, Đại tá Lê Hồng Thắng nói.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin