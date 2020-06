Bắt giữ nghi phạm giết hại nữ chủ quán cà phê ở Long An

Nguyễn Vũ Thanh Hoài tại cơ quan Công an.

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài (SN 1997, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp người tài sản”.

Nguyễn Vũ Thanh Hoài được xác định là kẻ đã ra tay giết hại chị Phạm Thị N. (35 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), là chủ một quán cà phê trên đường ĐT825 thuộc ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 10/6, một người quen đến quán cà phê của chị Phạm Thị N. rủ chị N. đi ăn sáng, mặc dù gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy chị N. trả lời, bên trong quán đèn vẫn bật sáng.

Nghi có chuyện bất thường, người này đã hô hoán người dân xung quanh. Sau đó, một số người dân đã cắt khóa cửa để vào thì phát chị N. đã tử vong trong nhà vệ sinh, tay bị trói.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Vũ Thanh Hoài là nghi phạm gây ra vụ giết người nên tiến hành truy tìm.

Đến 17h ngày 14/6, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nguyễn Vũ Thanh Hoài khi y đang lẩn trốn tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Vũ Thanh Hoài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: T.Nguyễn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam