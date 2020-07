Bắt giữ kẻ hiếp dâm người phụ nữ ăn xin

Ngày 24/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Tại trụ sở cảnh sát, Nhớ thừa nhận vào sáng 17/7, sau chầu nhậu đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin trên địa bàn. Nhớ từng gặp người này vài lần nên biết nạn nhân bị câm điếc.

Nhớ bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Sáng hôm đó, Nhớ đi đến căn chòi nạn nhân nằm ngủ trong khu dân cư ở huyện Châu Thành. Ông ta vào bên trong, phát hiện nạn nhân đang nằm ngủ nên giở trò cưỡng hiếp.

Nạn nhân chống cự nên bị “yêu râu xanh” đánh vào vùng mặt và ngực. Người phụ nữ này hoảng sợ, vùng chạy ra ngoài.

Người dân phát hiện vụ việc nên Nhớ hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Thành vào cuộc điều tra, đến 9h cùng ngày đã làm rõ thủ phạm.

Nguồn tin: zingnews.vn