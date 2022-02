Bắt giữ đối tượng xâm hại con gái ruột sau 16 năm trốn truy nã

Ngày 11/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Hòa An vừa bắt đối tượng truy nã Tạ Xuân Trường (54 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng) theo Quyết định truy nã số 72, ngày 14/11/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Tp.Hải Phòng.

Theo bản kết luận điều tra vụ án, năm 1994, đối tượng Trường và vợ bỏ nhau, giao lại cho Trường nuôi dạy 2 con.

Từ khoảng tháng 6/2004 đến tháng 6/2006, Trường đã cưỡng ép giao cấu với con đẻ thứ 2 của mình là cháu T.T.P (sinh năm 1992) nhiều lần tại nhà riêng.

Đến ngày 17/6/2006, cháu T.T.P đã gửi đơn tố cáo hành vi của bố lên Công an huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Khi biết sự việc bị phát hiện, đối tượng Tạ Xuân Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 16 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, đến đầu năm 2022, đối tượng tìm đường trở về Việt Nam và bị Công an huyện Hòa An phát hiện, bắt giữ tại thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Hiện, Công an huyện Hòa An đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hải Phòng để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn