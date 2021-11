Bắt giữ đối tượng vận chuyển 06 bánh heroin

Đối tượng Lô Văn Miền (x) cùng tang vật

Huyện Quế Phong là địa bàn phức tạp về ma túy của tỉnh Nghệ An. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động giao thông, đi lại được siết chặt, tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng “tạm lắng”. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, Công an huyện Quế Phong đã tích cực triển khai các biện pháp quản lý địa bàn, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong phát hiện đối tượng Lô Văn Miền (sinh năm 1984), trú tại bản Pòng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Công an huyện đã báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định ngày 08/11/2021 đối tượng Miền sẽ tiến hành vận chuyển số lượng lớn ma túy ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ. Lực lượng phá án gồm Công an huyện Quế Phong, Tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống ma túy Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Khoảng 19h cùng ngày, khi Lô Văn Miền di chuyển bằng xe khách đến địa điểm, Ban chuyên án bố trí sẵn lực lượng đón lõng, các lực lượng phá án đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 06 bánh hêrôin có khối lượng hơn 2,1kg. Quá trình phá án thành công, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án.