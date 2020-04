Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 22 giờ ngày 1/4, tại khu vực bản Hạt Tả Vén, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phỏng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Keng Đu phát hiện và bắt giữ đối tượng Xeo Măn Ny,SN 2001, trú tại bản Huồi Phuôn 1,xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường các trinh sát thu giữ tang vật gồm: 1 gói Hê rô in có trọng lượng khoảng 2 gamvà 1 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồn Biên phỏng Keng Đu đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, tiến hành bàn giao người, tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Hùng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An