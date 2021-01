Bắt giữ "con nghiện" vác súng đi buôn ma túy

Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Ban Công an xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một tụ điểm mua bán lẻ ma túy, do đối tượng Và Pà Chày (SN 1966, trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) cầm đầu và lập chuyên án đấu tranh.

Và Pà Chày bị khống chế trong rừng cùng với một lượng lớn "hàng trắng".

Và Pà Chày là đối tượng này nghiện ma túy lâu năm, lợi dụng những lần lên rẫy để trực tiếp sang Lào mua và vận chuyển ma túy về. Sau đó, cất giấu ma túy ở trong các ngách sâu của xà nhà hoặc lùm cây gần nhà (được đánh dấu bằng ký hiệu riêng). Khi có khách mới lấy “hàng” ra bán. Đặc biệt, đối tượng còn tàng trữ vũ khí “nóng” gồm các loại súng và nhiều dao, kiếm các loại, sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị phát hiện.

Vào khoảng 14h ngày 14/1, khi Và Pà Chày đang giao dịch với khách hàng, không cầm súng Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Ban Công an xã Mường Lống tiến hành vây bắt. Mặc dù Và Pà Chày chống cự quyết liệt song lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, quật ngã đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1000 viên ma túy tổng hợp, 1 chiếc dao nhọn, 1 khẩu súng tự chế… Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Và Pà Chày đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Và Pà Chày về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus