Bắt giữ 2 đối tượng rượt đuổi, chặn đập vỡ kính xe khách trên Quốc lộ 1A

Tối 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hoằng Hóa vừa bắt giữ Hoàng Văn Phong (SN 1991), trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nguyễn Văn Cường (SN 1995), trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/12, anh N.M.C (SN 989) trú ở xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hoá (là lái xe của Công ty Vĩnh Quang, có địa chỉ ở TP.Thanh Hóa) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 36B - 013.97 chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa. Khi đến khu vực cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung thì bất ngờ bị Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường điều khiển xe máy Exciter BKS: 36M1 - 122.17 vượt lên và ra tín hiệu dừng xe, nhưng anh C. không dừng mà tiếp tục lái xe di chuyển về hướng TP.Thanh Hóa.

Chiếc xe khách giường nằm của công ty Vĩnh Quang bị các đối tượng đập phá.

Khi đến khu vực ga Nghĩa Trang, thuộc địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa thì 2 đối tượng trên tiếp tục vượt lên chặn trước đầu xe khách và dùng gạch đá uy hiếp buộc anh C. phải dừng xe.

Khi xe vừa dừng lại, thì 2 đối tượng trên đã chửi bới, sau đó dùng cờ lê và tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió trước và kính bên hông xe khách, khiến lái xe và phụ xe bị thương.

Thấy 2 đối tượng có hành vi côn đồ, manh động, nên tài xế xe khách đã điều khiển xe chạy về hướng TP.Thanh Hóa, thì 2 đối tượng trên tiếp tục đuổi theo. Sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách và phụ xe nên anh C. đã điều khiển xe chạy vào Phòng Cảnh sát cơ động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoằng Hóa đã xác định Phong và Cường là các đối tượng gây ra vụ việc trên nên tiến hành bắt giữ.

Các đối tượng Phong (bên trái) và Cường tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường khai nhận, trước đó trong quá trình tham gia giao thông có xảy ra va chạm với một chiếc xe ôtô khác nên đã vượt lên chặn đầu xe khách của Công ty Vĩnh Quang chạy phía trước để “nhờ” chặn chiếc xe đó và đã xảy ra mâu thuẫn, xô sát dẫn đến vụ việc trên.

