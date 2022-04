Bắt giữ 02 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy mang nhiều tiền án

Ngày 27/4/2022, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Cao Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Trần Văn Quân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là 02 đối tượng có nhiều tiền án và rất ma mãnh, tinh vi khi đối phó với lực lượng chức năng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Cao Nguyên

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/4/2022, Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ đối tượng Trần Văn Quân (sinh năm 1988) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,595gam hêrôin.

Tiến hành điều tra mở rộng, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1988) trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 171gam ma túy các loại (hêrôin, ketamin, thuốc lắc…).

Đối tượng Nguyễn Cao Nguyên

Theo cơ quan Công an, 02 đối tượng nói trên đều có “bề dày” tiền án và nằm trong diện đối tượng quản lý của cơ quan Công an. Trong đó, Quân có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyên, đây là đối tượng cộm cán trên địa bàn thành phố Vinh, từng có 03 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản. Sự tinh vi, ma mãnh của Nguyên thể hiện ở chỗ, để tránh sự theo dõi và phát hiện của lực lượng Công an, Nguyên đã xây dựng hệ thống các “chân rết” nhằm mục đích theo dõi “ngược” hoạt động của cơ quan điều tra, nơi ở của Nguyên cũng nằm trong hẻm sâu và chỉ có một con đường độc đạo duy nhất để ra vào.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn