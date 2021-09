Bắt giữ 02 đối tượng bán lẻ ma túy, thu giữ 400 viên hồng phiến

Công an huyện Quế Phong bắt giữ 02 đối tượng trong chuyên án cùng tang vật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Quế Phong đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong phát hiện tụ điểm bán lẻ ma túy ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong hoạt động gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo tập trung lực lượng lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 27/9/2021, Công an huyện chủ trì phối hợp Công an xã Thông Thụ, Công an xã Đồng Văn, Đồn Biên phòng Thông Thụ bắt 02 đối tượng Hà Đức Thắng (sinh năm 2001) trú tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong và Lô Văn Nguyên (sinh năm 2000) trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 400 viên hồng phiến có trọng lượng 38,5gam.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hà Đức Thắng là người giao dịch ma túy tại điểm hẹn ở bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ còn Lô Văn Nguyên có nhiệm vụ cảnh giới. Số ma túy trên được mua từ xã Tri Lễ về bán kiếm lời.



Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Trọng Đại

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn