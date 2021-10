Bắt gian ngoạn mục: Không hề biết vợ của nhân tình cầm điện thoại, Tiểu Tam bày tỏ nhớ nhung hết nấc và cái kết “bật ngửa”

Chuyện ngoại tình, lừa dối hôn nhân là điều khó có thể chấp nhận. Cũng bởi vì thế, nhiều vụ đánh ghen, làm rùm beng mọi việc diễn ra.

Ngày 12/10 vừa qua, tại Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra một clip bắt gian vô cùng đặc biệt. Theo đó, người chồng và sếp nữ cũ ngoại tình lén lút. Đột nhiên người vợ phát hiện ra tất cả. Lúc ông chồng và cô sếp đang gọi điện video với nhau thì người vợ im lặng trốn ở bên cạnh nghe không sót câu nào.

Tiểu tam ở bên kia khóc thút thít lên tiếng: “Đã 4 tháng nay em không được gặp anh rồi đó”.

Đúng là sự nhớ nhung dạt dạo của người đang yêu. Ai ngờ đâu, trả lời cô ta chẳng phải ông chồng mà là chị vợ đứng rình sẵn. Cô đáp trả thật đanh thép: “Nhớ thì dọn qua đây mà ở này. Đã lâu không gặp như vậy rồi thì nhớ cũng thường thôi. Tôi không cần cô nuôi con giúp tôi đâu. Con thì tôi tự nuôi. Anh ta muốn lắm đó”.

Tiểu tam khóc như mưa vì nhớ chồng người khác.

Ả tiểu tam nghe thấy thế biết bị bắt quả tang nên nước mắt rơi không ngừng. Cô ta hoảng hốt quá đẩy camera ra xa, gương mặt không xuất hiện trong chiếc điện thoại nữa.

Người chồng lúc đó thấy vậy thì liên tục muốn cướp lại điện thoại nhưng người vợ ngăn cản.

Cô cũng không định để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua. Cô nói tiếp: “Đoạn video này tôi quay lại rồi. Lúc trước anh bảo hai người không có quan hệ là tôi đã không thèm tin rồi”.

Được biết, hai vợ chồng này sống khá hạnh phúc. Khi chồng mắc bệnh phải làm phẫu thuật, cô vợ không hề nề hà, ở bên chăm sóc chu đáo và tận tình.

Người vợ cũng có đăng tải về câu chuyện của mình như sau: “Lúc thấy cô ta khóc nói: ‘Đã 4 tháng nay em không có gặp anh rồi đó’, tôi thấy đáng thương. Tôi thấy cảm động cho tình cảm thâm sâu của hai người. Tôi nhịn không được phải an ủi động viên cô ta mấy câu mà cô ta còn khóc như mưa rơi, khóc đến mức không thấy mặt nữa. Tôi đã làm gì sai à?”.

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình

Người vợ sau đó còn tiếp tục đăng thêm: “Tôi nói cô ta mà nhớ anh thì cứ dọn qua đi, lâu như vậy rồi không gặp thì nhớ là đúng mà. Cô cứ dọn qua, tôi nhường vị trí lại cho cô. Tôi không cần cô nuôi hộ con tôi. Cô chăm hộ tôi ông chồng bị bệnh phải nằm nhà này là được rồi”.

Đúng là đôi khi giải quyết vấn đề chồng ngoại tình cứ phải quyết liệt như vậy. Chẳng cần chửi bới nặng lời, lòng đã không còn thì "tiễn" đi thôi!

