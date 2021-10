Bắt giam giám đốc vẽ dự án 'ma', lừa bán đất nền chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thúy Miên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng.