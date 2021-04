Bắt giam gã trai tên Giàu đi trộm, cướp tài sản

Ngày 8-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Giàu (SN 1997; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Your browser does not support the video tag.

Clip gã trai tên Giàu đang làm việc với cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Giàu vốn nghiện ma túy và nghiện game nhưng không tiền để thỏa mãn các cơn nghiện này. Vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 26-3, Giàu giả vờ là người bệnh đến tiệm thuốc Tây ở TP Long Xuyên để mua thuốc. Khi vừa bước vào bên trong, Giàu bất ngờ đe dọa nữ nhân viên của tiệm rồi cướp đi chiếc Ipad trị giá khoảng 10 triệu đồng và khoảng 3,7 triệu đồng.

Nghe tiếng tri hô của nhân viên, người dân ở gần đó rượt đuổi tên cướp. Lúc này, Giàu ném bỏ chiếc Ipad ven đường, còn số số tiền cướp được thì đem mua ma túy sử dụng và chơi game hết.

Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng công an, đến sáng hôm sau, Giàu đến Công an phường Mỹ Long đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm mai kiểng trên địa bàn TP Long Xuyên bán lấy tiền chơi game và mua ma túy sử dụng.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động