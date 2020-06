Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn động vật quý hiếm từ Lào vào Việt Nam

Ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, đầu tháng 6/2020, lợi dụng việc mở cửa các đường biên và cửa khẩu sau dịch COVID-19 để thông thương trở lại, qua công tác trinh sát, lực lược chức năng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây nhập lậu động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam, qua biên giới thuộc địa phận tỉnh Nghệ An nên thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Vi Văn Vương.

Khoảng 16 giờ ngày 23/6, tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Ban chuyên án đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Vi Văn Vương (SN 1988, trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) khi đang vận chuyển số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể sơn dương trọng lượng 53kg; 11 cá thể dúi, 4 cá thể chồn tổng trọng lượng 17,2 kg và xe máy biển kiểm soát 37G1-00168.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công lý