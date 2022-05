Bắt đối tượng tham gia đánh hội đồng tài xế grab sau va chạm giao thông

Sáng 6/5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết đã bắt được một người trong nhóm đánh nam thanh niên sau va chạm giao thông xảy ra vào chiều 5/5.

Đối tượng là Phạm Văn Tiến (SN 1987) quê ở Nam Định, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an TP Hội An (tỉnh Nam Quảng) bắt giữ Tiến vào lúc gần 23h ngày 5/5 tại Hội An.

Nhóm người đánh nam tài xế grab sau va chạm giao thông (Ảnh: Chụp màn hình, cắt từ clip).

Tiến là người đánh hết sức dã man anh Nguyễn Phước Sang (SN 1995) trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng sau va chạm giao thông.

Theo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, hiện lực lượng công an đang truy bắt 2 người còn lại.

Trước đó, tối 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế grab bị nhóm người đi ô tô đánh sau vụ va chạm giao thông. Sự việc xảy ra giữa đường tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà.

Hình ảnh clip ghi lại cho thấy, nam tài xế bị nhóm người đi xe khác đánh ngã xuống nền đường. Chưa dừng lại, 2 người đàn ông trong nhóm liên tiếp dùng tay đấm và chân đá vào mặt nam tài xế.

Phạm Văn Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Chứng kiến sự việc, một người dân đến can ngăn nhưng bị những người này đe dọa.

Sau khi hành hung nạn nhân, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi. Nam tài xế đã cố gượng dậy và quay lại biển số xe của những người đánh mình.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, nguyên nhân vụ hành hung trên là do mâu thuẫn trong tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng làm việc với các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt những người tham gia trực tiếp vào vụ việc.

