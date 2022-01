Bắt đối tượng giả danh trí thức để lừa đảo

Đối tượng Phan Viết Đại.

Ngày 5/1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Viết Đại (SN 1993, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.H. (SN 1998, trú huyện Anh Sơn) tố cáo Đại có hành vi dùng sổ đỏ giả và giấy đăng kí xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 840 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Anh Sơn xác định Đại có hành vi lừa đảo chị H. nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này.

Công an làm việc với đối tượng Đại.

Theo cơ quan Công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, từ tháng 2 đến tháng 8/2021, Phan Viết Đại tự tạo vỏ bọc cho mình là một người học thức, giàu có rồi tiếp cận chị H.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, Đại đã đưa ra nhiều lý do để vay mượn tiền của chị H. như mua xe, mua đất, đảo khế ngân hàng…

Bước đầu, Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ được Đại lừa đảo chiếm đoạt của chị H. số tiền 77 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền còn lại là 763 triệu đồng và hành vi Làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

