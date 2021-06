Bắt con nghiện 'câu' trộm gần 1 tỷ đồng trong ô tô

Sáng 24/6, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ tại TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, nhận tin báo của gia đình bà N.N.V.H. (ngụ Phường 1, Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm 950 triệu đồng trong chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đối diện với cửa nhà, công an TP. Bảo Lộc đã chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an Phường 1 tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vũ điều khiển xe máy mang theo cái túi màu xanh đựng 950 triệu đồng vừa trộm được. Ảnh chụp màn hình camera ghi lại.

Qua trích xuất camera an ninh trước cửa nhà bà H. và của các hộ xung quanh, cơ quan điều tra đã đưa Nguyễn Xuân Vũ vào “tầm ngắm”. Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng nên công an hạ quyết tâm nhanh chóng truy bắt, tránh trường hợp đối tượng tẩu tán tài sản trộm cắp.



Qua truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự công an TP Bảo Lộc và Công an phường 1 phối hợp với công an thị trấn Đạ M’ri và công an huyện Đạ Huoai chia thành nhiều mũi để truy vết, tóm gọn Nguyễn Xuân Vũ cùng số tiền tang vật 950 triệu đồng tại một nhà trọ ở thị trấn Đạ M’ri.

Số tiền tang vật của vụ trộm bị thu giữ

Ngày 23/6, cơ quan điều tra di lý đối tượng trở về Bảo Lộc, thực nghiệm hiện trường vụ trộm tiền trong ô tô. Bước đầu, Vũ khai phát hiện túi tiền để trong xe ô tô của gia đình bà N.N.V.H, trong khi kính xe có một khoảng hở. Vũ đã dùng cành cây luồn qua khe hở này, móc trộm túi tiền trong ô tô rồi tẩu thoát. Đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm trót lọt 1 chiếc xe máy trên địa bàn phường 1 (Bảo Lộc).

Công an TP.Bảo Lộc đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Nguyễn Xuân Vũ theo quy định pháp luật.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong