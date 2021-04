Bất cập tại công trình trường tiểu học Hòa Bình (Nghệ An): Nhiều nghi vấn về doanh nghiệp trúng thầu

Gần đây, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về doanh nghiệp liên tục trúng hàng loạt gói thầu với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại rất ít ỏi, thập chí rất “nhỏ giọt”.

Được biết, Công ty TNHH xây dựng và thương mại VHS (gọi tắt là Công ty VHS), có trụ sở tại xóm 17, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, do ông Trần Đình Văn làm Giám đốc. Theo thống kê, chỉ trong tháng 1/2021, Công ty VHS đã trúng liên tiếp 3 gói thầu do các xã, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) làm chủ đầu tư với tổng giá trị các gói thầu hơn 21 tỷ đồng. Cụ thể, Tại quyết định số 13/QĐ-UBND ra ngày 25/1/2021, ông Hoàng Nghĩa Quang, Chủ tịch UBND xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên đã ký về việc phê duyệt kết qủa lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng nhà hành chính và các công trình phụ trợ Trường THCS Lê Xuân Đào. Giá gói thầu là: 8.380.042.000 đồng, Công ty VHS đã trúng thầu với giá: 8.371.531.000 đồng. Mức tiết kiệm ngân sách cho nhà nước sau khi đấu thầu là 9 triệu đồng.

Công trình xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình vận chuyển đất thải về san lấp khiến người dân và phụ huynh bất bình

Tiếp đó, ngày 26/1/2021 (chỉ sau 1 ngày trúng gói thầu "Xây dựng nhà hành chính và các công trình phụ trợ Trường THCS Lê Xuân Đào" tại xã Hưng Lĩnh), thì tại xã Hưng Đạo, ông Lê Duy Khoa, Chủ tịch UBND xã đã ký Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Hưng Đạo giai đoạn 2020-2021. Giá gói thầu là: 6.397.487.000 đồng, Công ty VHS đã trúng thầu với giá: 6.391.050.000 đồng. Với gói thầu này, mức tiết kiệm ngân sách cho nhà nước sau khi đấu thầu chỉ tiết kiệm được 8 triệu đồng.

Đến ngày 3/3/2021, dựa trên kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nguyễn Gia Phát, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 (Toàn bộ xây dựng nhà học, nhà hành chính 2 tầng và các công trình phụ trợ trường tiểu học Hòa Bình), Chủ tịch xã Hưng Phúc, ông Hồ Văn Đề đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND lựa chọn Công ty VHS là đơn vị trúng thầu. Với gói thầu này, mức tiết kiệm ngân sách cho nhà nước sau khi đấu thầu là 8 triệu đồng.

Mặc dù thi công kém chất lượng, nhưng gần đây Công ty VHS liên tục trúng các gói thầu lên tới hàng tỷ đồng

Ngoài trường tiểu học Hoà Bình (xã Hưng Phúc) bị nghi ngờ về chất lượng thi công, dự án văn phòng, kho bãi lưu giữ hàng hóa, buôn bán vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu và thương mại dịch vụ tại xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An do Công ty VHS làm chủ đầu tư được coi là một dự án tiền năng của huyện Hưng Nguyên gần đây cũng đang gây xôn xao dư luận bởi chậm tiến độ và xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt.

Dự án văn phòng, kho bãi lưu giữ hàng hóa, buôn bán vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu và thương mại dịch vụ tại xã Hưng Thắng do Công ty VHS làm chủ đầu tư đang gây xôn xao dư luận bởi chậm tiến độ và xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt.

Việc liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn như vậy sẽ tạo áp lực rất lớn, liệu đơn vị trúng thầu có đủ năng lực, tiềm lực để hoàn thiện các gói thầu theo tiến độ? Chất lượng công trình liệu có thể đảm bảo?

