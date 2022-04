Bắt băng lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Ngày 22/4, Công an Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an Quận 7 – TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt, triệu tập nhóm 11 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng, tổng số tiền chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.



Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà N.T.S (SN 1971, trú tại TP Hà Tĩnh) về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng. Nghe theo lời dụ dỗ, bà S đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền 882.400.000đ cho các đối tượng lừa đảo. Sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ.

Với những đầu mối có được, Công an TP Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát lập tức vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận, xác minh các đối tượng nghi vấn. Với tính chất địa bàn rộng, việc xác định được vị trí chính xác của nhóm đối tượng lừa đảo này rất khó khăn.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 7, TP Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) cùng với 10 đối tượng khác và đấu tranh làm rõ nội dung hành vi phạm tội nói trên.

Tại cơ quan Công an, qua quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm” và thuê 10-12 nhân viên làm việc.

Tang vật trong vụ án.



Để có danh sách số điện thoại bị hại cho nhân viên gọi điện, Nguyễn Văn Hiếu lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm “Bán data số liệu điện máy” để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… để mời chào khách hàng. Để bán được các sản phẩm này với giá cao và thu tiền chênh lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã triệu tập Nguyễn Văn Hiếu cùng với 10 đối tượng là nhân viên thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hiếu và người liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng gồm:

Được biết, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước, trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên đã gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính, tổng số tiền Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV