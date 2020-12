Bắt 1 người liên quan vụ đâm chém làm 3 người chết ở Bình Dương

Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an sau khi bị bắt - Ảnh: C.T.V.

Ngày 31-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Lồ Ồ, xã An Tây vào chiều cùng ngày khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

"Bước đầu, công an đã bắt giữ một nghi can và đang tiếp tục làm rõ vụ án" - đại diện Công an thị xã Bến Cát cho biết.

Danh tính nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, quê xã Phú An, thị xã Bến Cát).

Theo xác minh của công an, sự việc xảy ra tại một quán ăn trên đường An Tây 047 vào khoảng 13h30 cùng ngày.

Khi đó, một đôi nam nữ ngồi ăn uống và tâm sự. Bàn bên cạnh là nhóm thanh niên ngồi nhậu, trong đó có Nguyễn Thanh Hùng.

Hùng qua bàn bên cạnh mời bia để "giao lưu" với đôi nam nữ, nhưng sau đó giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Cả hai nhóm đều gọi điện kêu thêm nhiều người tới quán nhậu và sau đó xảy ra ẩu đả.

Lúc xảy ra mâu thuẫn, Hùng dùng dao bấm có sẵn trong người tấn công nhóm đối thủ. Nhóm bên kia cũng dùng gậy ba khúc lao vào đánh trả.

Hậu quả của vụ ẩu đả, ba người tử vong tại bệnh viện với nhiều vết đâm, gồm Thái Trọng Hữu (20 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Minh Quang (26 tuổi, quê Cà Mau), Trần Văn Lượng (26 tuổi, quê An Giang).

4 người bị thương khá nặng gồm Nguyễn Tấn Lượng (21 tuổi, quê xã An Tây, thị xã Bến Cát), Võ Văn Phi (20 tuổi), Trần Huấn Luyện (27 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hòa (còn gọi là Ba Được, 36 tuổi, quê xã An Tây, thị xã Bến Cát).

Hiện công an và viện kiểm sát đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.

Con dao bấm hung khí bị thu giữ - Ảnh: B.S.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: B.S.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ