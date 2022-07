Bắt 02 đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép 01kg ma tuý đá

Hai đối tượng Công Ký Giàng và Chồng Sồng

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân, khoảng 19h, ngày 13/7/2022, tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng người nước ngoài về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 01kg ma túy dạng đá, 01 ô tô, 02 điện thoại di động.

02 đối tượng bị bắt là: Chồng Sồng, sinh năm 1991, và Công Ký Giàng, sinh năm 1999, đều trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hai đối tượng này thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam (qua cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh), sau đó đi sang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để gặp gỡ, móc nối với các đối tượng ở địa phương nhằm mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Công an thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn