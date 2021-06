Bảo vệ nội thất và ngoại thất ôtô trong thời tiết nắng nóng như thế nào?

Một số tỉnh, thành trên cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ ngoài trời tại một số nơi lên đến hơn 40 độ C. Với ôtô, thời tiết nắng nóng tác động trực tiếp lên thân xe làm cho nhiệt độ trong khoang nội thất có thể lên đến 50 - 60 độ C, cao hơn từ 10 - 20 độ C so với bên ngoài.

Bảo vệ nội thất

Để tránh lượng nhiệt trong ôtô gây ảnh hưởng đến nội thất của xe, bạn cần dán phim cách nhiệt ôtô.

Phim dán ôtô giúp cách nhiệt với môi trường bên ngoài, không làm môi trường bên trong xe nóng lên. Đồng thời giúp cho các thiết bị nội thất xe ôtô không bị hỏng do tác động của nắng nóng, đảm bảo độ bền và chất lượng khi sử dụng.

Phim cách nhiệt còn có khả năng chống chói hiệu quả, trong khi đó vẫn đảm bảo tầm nhìn rõ, giúp lái xe an toàn và thoải mái hơn.

Nắng nóng chiếu thẳng vào ôtô sẽ khiến nội ngoại thất bị phá hủy. Ảnh minh hoạ, nguồn Trần Thắng

Phim cách nhiệt ôtô cũng sẽ đảm bảo không làm rò rỉ nhiệt, tránh nhiệt thoát ra bên ngoài, duy trì được nhiệt độ ổn định bên trong xe.

Tiếp đến là sử dụng bọc ghế để tránh đi các vết bẩn và trầy xước, ngăn ngừa tác hại của nắng.

Bên cạnh đó bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm sáp dưỡng da bọc ghế để bảo vệ da cho ghế tốt nhất. Như vậy sẽ giúp cho nội thất ôtô của bạn không những đỡ được tác hại của ánh nắng mà còn làm sạch da hơn.

Bảo vệ ngoại thất

Việc để ôtô ngoài trời sẽ khiến xe bạn bị bụi bẩn, đặc biệt là dễ phai màu. Để ngăn chặn điều này, bạn cần phải rửa xe và lau khô xe thường xuyên. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng thêm sáp bóng để tăng tính thẩm mỹ cho xe thêm sáng bóng hơn. Mặt khác sẽ làm tăng thêm một lớp bảo vệ cho sơn xe của bạn bền vững hơn dưới trời nắng và xung quanh đầy bụi bặm.

Bên cạnh đó, để tránh ôtô tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, bạn cần dùng tấm che nắng phản quang phủ lên các cửa kính ôtô. Cách làm này có thể ngăn ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào ôtô.

Hiện nay, tấm che nắng cho ôtô có khá nhiều loại khác nhau đang bán trên thị trường. Ngoài các tấm che nắng của kính, còn có bạt phủ, dù che nắng toàn thân xe…

Người dùng nên trang bị sẵn tấm che nắng trên xe. Nếu phải đỗ xe dưới trời nắng thì nên dùng tấm che nắng dính vào kính chắn gió để ngăn ánh nắng rọi trực tiếp vào nội thất.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, bạn cũng nên chú ý kiểm tra bảo dưỡng xe định kỳ tại gara chuyên nghiệp. Xe của bạn cần được kiểm tra áp suất lốp cho đúng tiêu chuẩn là điều rất quan trọng. Bởi hợp chất cao su của lốp xe rất dễ bị hư hại bởi tia tử ngoại trong ánh nắng và nếu thời tiết thay đổi liên tục, áp suất lốp cũng thay đổi. Hoặc bạn cũng có thể tự dùng thiết bị đo áp suất lốp để kiểm tra tại nhà.

Tác giả: ANH TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động