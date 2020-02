Bảo Thy đáp trả gắt bình luận 'lấy chồng già, ép buộc kết hôn'

Mới đây, Bảo Thy khoe loạt ảnh cho thấy đang tận hưởng chuyến đi New York (Mỹ). "Lần thứ 2 đến New York. Vẫn là thời tiết âm độ. Mặc 3 áo, 3 quần vẫn run cầm cập. Bởi vậy tấm đầu tiên mặt ngộ ghê", cô viết. Ca sĩ cũng liên tục tán thưởng cảnh đẹp của thành phố New York được nhìn từ trên cao trung tâm Time Square, nơi cô đang ở.

Tuy nhiên, một người dùng mạng bất ngờ bình luận: "Chắc chắn hôn nhân của Bảo Thy có vấn đề, ca sĩ hình tượng công chúa mà lấy một người chồng già, giống như kiểu cưới bị ép buộc vậy. Tội cho Bảo Thy". Ca sĩ tỏ ra không thoải mái khi có người nhận xét khiếm nhã về hôn phu của mình - ông xã Phan Lĩnh. Bảo Thy phản hồi: "Bạn và bé like bình luận này của bạn đều có duyên đến đáng thương". Sau đó, cô xóa bình luận khiếm nhã và chặn cả hai tài khoản nói trên.

Dù vậy, dường như những lời ác ý không quá ảnh hưởng đến Bảo Thy. Cô tiếp tục tận hưởng những ngày nghỉ vui ở New York cũng như cái lạnh 1 - 3 độ C ở đây.

Đáng lưu ý, khi trả lời bình luận của bạn bè, Bảo Thy phủ nhận chuyện có thai. Cụ thể, một người quen hỏi: "Chị thấy mặt Thy mập hơn chút là do măm nhiều hay có tin vui rồi?". Ca sĩ vui vẻ giải thích rằng cô đã tăng 1 kg: "Em tròn ra đó chị ơi. Em vẫn đang còn nhiều nơi phải đi chơi khám phá quá mà nên em không vội đâu ạ".

Trong chia sẻ mới nhất, Bảo Thy đăng ảnh ra ngoài nghịch tuyết. Cô viết: "Hôm qua mặt hề do chịu lạnh chưa nổi. Hôm nay, tôi đã hết tròn quay và mặt sưng một cách hề hước như hôm qua rồi nha cả nhà", ngầm phản hồi việc mặt tròn là do chưa quen với thời tiết lạnh chứ không phải tăng cân do có thai.

Bảo Thy và ông xã Phan Lĩnh kết hôn vào tháng 11/2019. Phan Lĩnh lớn tuổi hơn vợ, quê gốc Hà Tĩnh, là doanh nhân thành đạt và được tiết lộ là thuộc hàng siêu giàu xứ Nghệ. Ban đầu, anh là bạn làm ăn của gia đình Bảo Thy, được cả gia đình cô quý mến nhưng mãi về sau, cả hai mới nảy sinh tình cảm, tìm hiểu nhau. Doanh nhân được đánh giá là người chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè và đối tác quý trọng. Tháng 8/2018, Bảo Thy được Phan Lĩnh cầu hôn ở Maldives.

Kể từ khi làm vợ, Bảo Thy thay đổi hẳn cách sinh hoạt. Thời son rỗi, Bảo Thy thường thức khuya, có khi 3 - 4h sáng mới ngủ; chăm dùng điện thoại, ăn uống, sinh hoạt không điều độ dẫn đến đau bao tử nặng. Hiện tại, ca sĩ đã thành thói quen đi ngủ từ 22h. Cô dành nhiều thời gian cho ông xã thay vì điện thoại. "Hai người kể về công việc, chia sẻ và góp ý cho nhau về mọi thứ, thậm chí kể chuyện cười. Tôi với ông xã đều có khiếu hài hước nên trêu đùa nhau suốt ngày. Tính tình chúng tôi rất hợp. Vì thế, cuộc sống cũng thú vị hơn", cô cho biết.

Bảo Thy và Phan Lĩnh.

Bảo Thy kể, cô được ông xã chăm sóc nên sức khỏe cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, chồng doanh nhân cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học thương trường để cô vững nghề kinh doanh.

Trải lòng về cuộc sống sau hôn nhân, Bảo Thy khoe mình may mắn được nhà chồng yêu thương và ủng hộ mọi thứ. "Mọi người trong nhà đều hiểu và cảm thông cho tính chất công việc của tôi nên không ai ép tôi phải cố thay đổi điều gì cả. Tôi cứ là mình thôi và cứ tập trung cho những điều mình cần. Từ đó, tôi tin ai thật sự thương và yêu mình lắm thì mới luôn nghĩ cho mình, để mình thoái mái nhất có thể”, cô trải lòng.

Bảo Thy quan niệm khoảng cách 10 tuổi không phải rào cản trong đời sống tình cảm. Ca sĩ thấy bình yên khi yêu và lấy một người đàn ông chững chạc, có nhiều trải nghiệm, thành công trong cuộc sống.

Tác giả: Cẩm Lan

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net