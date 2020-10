Bão số 7 suy yếu, miền Trung đối mặt đợt mưa lớn

Chiều 14/10, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sau đó suy yếu dần.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7, kết hợp với không khí lạnh, từ nay đến ngày 16/10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc bộ phổ biến khoảng 50-100mm.

Lũ trên thượng lưu sông Mã có khả năng lên báo động 1, báo động 2. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức báo động 2, báo động 3. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các khu đô thị, trong đó Hà Nội.

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đến chiều 14/10, các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình đã sơ tán gần 8.750 người, trong đó Hải Phòng đã di dời 1.519 người ở khu vực đảo Cát Hải đến nơi an toàn.

Thái Bình cũng sơ tán trên 5.000 người trên chòi canh, bãi ngao, đầm thủy sản, nhà yếu ngoài đê. Nam Định sơ tán gần 1.800 người đến nơi an toàn.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines có khả năng mạnh thành bão khi vào biển Đông.

Trong ngày 16 và 17, không khí lạnh tăng cường, kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão đi vào khu vực giữa biển Đông, có thể gây một đợt mưa diện rộng ở miền Trung, đặc biệt là khu vực chịu mưa lũ nặng nề những ngày qua. Đợt mưa này có thể kéo dài đến

19-20/10.

Cũng theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đến chiều 14/10, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, 300 cơ số thuốc, 3 tấn hóa chất PAC, 119 xuồng các loại, 81 máy phát điện, 257 nhà bạt, 17.420 phao, 3 xe lội nước để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Đến chiều qua, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 36 người chết và 12 người mất tích, gần 136.000 nhà bị ngập nước, hư hỏng.

Hiện có gần 140 điểm quốc lộ, gần 15 km đường giao thông địa phương bị hư hỏng (tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 19 điểm ngập (Quảng Bình và Thừa Thiên- Huế ).

Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên -Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình).

Tác giả: Nam Khánh

Nguồn tin: Báo Tiền phong