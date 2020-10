Bão số 7 đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An chiều 14/10

Your browser does not support the video tag.

Bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h. Tối 14/10, bão có thể đổ bộ đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 13h chiều 13/10, tâm bão số 7 nằm ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h. Chiều 14/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Ngay sau đó, bão giữ nguyên hướng đi và vận tốc, tiến vào đất liền các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc này, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 7-8, giật cấp 10. Bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp ngay khi đổ bộ.

Dự báo đường đi của bão số 7 trong 24 giờ tới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trong khi đó, hình ảnh đường đi của bão từ Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy lúc 13h chiều 14/10, tâm bão đã nằm ngay trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An. Trọng tâm ảnh hưởng của bão nằm ở các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dù vậy, hoàn lưu bão gây mưa cho một diện tích rất rộng, trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ vào tỉnh Quảng Bình. Thủ đô Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 7 kết hợp không khí lạnh nên mưa lớn sẽ xuất hiện ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 14/10. Mưa kéo dài đến hết 16/10 với tổng lượng 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm. Trong khi đó, các khu vực khác ở miền Bắc và tỉnh Hà Tĩnh, mưa dao động 50-150 mm/đợt.

Đáng lưu ý, khu vực Trung Trung Bộ là nơi đang hứng chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ những ngày qua, được dự báo giảm mưa từ đêm nay (13/10).

Hiện, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An được cảnh báo có nước dâng do bão cao lên đến 0,5 m.

Chuyên gia khí tượng nhận định thêm ngoài cơn bão số 7 đang hoạt động, một áp thấp nhiệt đới khác cũng đang di chuyển ở vùng biển phía đông miền trung Philippines. Hình thái này có thể đi vào Biển Đông trong ngày 15/10 và mạnh thêm.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn