Bão sang Lào nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục

Bão tan nhưng vùng mưa lớn vẫn xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Sau khi đi vào đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên chiều nay (28/10), bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào với sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Mặc dù đã suy yếu nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, kết hợp với gió mùa đông bắc nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa lớn từ nay đến 31/10. Trong đó, khu vực nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa đặc biệt lớn từ 500-700mm/đợt.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng khuyến cáo, do mưa lớn tập trung, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Đêm nay (28/10), mực nước trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,0m, trên BĐ2 0,5m. Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,4m, trên BĐ2 0,4m.

Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 7,5m, trên BĐ3 1,0m. Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,3m, trên BĐ3 0,8m. Trên sông Đắkbla tại Kon Tum lên mức 522,5m, trên BĐ3 2,0m. Trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới BĐ3 0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-1200m3 /s).

Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, sông Kôn (Bình Định), Gia Lai dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông khác ở Kon Tum dao động ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ2-BĐ3, sông nhỏ lên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, lúc 18 giờ 30 chiều nay, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi cho biết, sẽ giảm lưu lượng xả tràn của thủy điện Đắk Mi 4 từ 19h30 hôm nay. Lưu lượng xả tràn dự kiến 3.000 m3 /s ( thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu là 11.400 m3/s). Hiện tại, lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 4.222m3 /s.

Tuy đã giảm đáng kể lưu lượng xả tràn nhưng dự báo mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 9,8m, trên BĐ3 0,8m. Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam) và Thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: NGUYỄN HOÀI

Nguồn tin: Báo Tiền phong