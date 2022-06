Mới đây, tờ South China Morning Post (SCMP) có bài viết giới thiệu về món chả rươi, một trong những đặc sản không thể bỏ lỡ khi tới Việt Nam.

Video bắt đầu bằng lời giới thiệu: "Bạn đã bao giờ nếm thử món ăn làm từ rươi không? Đừng lo, không ai ăn sống chúng. Để làm món chả, những con rươi sẽ được rán chín".

Báo nước ngoài: "Chả rươi Việt không dành cho người dễ buồn nôn"

Được đánh giá là đặc sản ngon và cầu kỳ, nhưng tác giả cho rằng đây là món "không dành cho người dễ buồn nôn". Có thể điều này xuất phát từ nguyên liệu chính của món ăn làm từ con rươi - loài nhuyễn thể có hình dạng như con giun, thường sinh sống ở vùng nước lợ hoặc nước mặn.

Rươi vốn là loài nhuyễn thể thuộc họ giun (Ảnh cắt từ clip).

Thật vậy, loài rươi vốn không bắt mắt, thậm chí đáng sợ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi được trộn đủ nguyên liệu và chiên vàng, "hương vị của món ăn sẽ ngấm tận vào tim", Chieu Luu, phóng viên của tờ SCMP từng nhận định.

Để làm món ăn này, rươi tươi được trộn cùng trứng gà, chút thịt lợn xay, vỏ quýt, thìa là, hành hoa, hạt tiêu, chút nước mắm cùng một số gia vị. Sau đó, hỗn hợp được rán lên thành từng miếng nhỏ, thưởng thức nóng cùng nước chấm.

Mùa rươi được chia làm 2 vụ, vụ mùa vào tháng 9 đến tháng 11 âm lịch và vụ chiêm vào tháng 4 đến tháng 5 âm lịch. Nếu có dịp đến thăm Hà Nội cũng như một số tỉnh thành phía bắc của Việt Nam vào mùa thu, du khách không nên bỏ lỡ món chả đặc biệt này.

Được biết, đây không phải lần đầu chả rươi xuất hiện trên các trang báo quốc tế. Trước đó, hãng thông tấn AFP của Pháp cũng có bài viết giới thiệu đặc sản này, đồng thời khẳng định đây là món ăn không thể bỏ qua giữa trời đông ở Hà Nội.

"Giòn rụm, chiên rán và đầy rươi. Đó là món chả rươi, một món ăn mùa đông rất được ưa thích ở Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng dám thưởng thức món ăn này". Đó là mở đầu bài viết của một phóng viên đến từ hãng thông tấn AFP khi viết về món chả rươi nổi tiếng tại Việt Nam.

Món chả rươi của Hà Nội lên báo Pháp (Ảnh: AFP).

Cũng theo AFP, chả rươi đã trở thành món ăn được ưa thích qua nhiều thế hệ ở miền bắc Việt Nam. Đây là món ăn đặc sản không thể thiếu vào những tháng mùa đông, và còn được coi là bí quyết giúp các cặp vợ chồng giữ gìn hạnh phúc.

Bài báo cũng trích dẫn một đoạn ngắn của nhà văn Vũ Bằng trong "Miếng ngon Hà Nội" (1952) viết về món chả rươi thơm ngon này.

Trong đoạn kết, phóng viên AFP cho rằng, "trở lại Hà Nội vào ngày đông lạnh lẽo, chả rươi là một trong những lựa chọn tốt nhất".

