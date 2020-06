Bánh xèo cá kình làng Chuồn

Bánh xèo là món ăn phổ biến ở nhiều vùng miền, nhưng dùng cá kình làm nhân có lẽ là nét độc đáo chỉ có ở làng Chuồn. Chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay - đúng chất ăn "chơi", lấy hương lấy hoa của người Huế. Làng có tên gọi chính thống là làng An Truyền, còn làng Chuồn là tên gọi thân thuộc của người dân địa phương. Nơi đây thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, cách TP Huế hơn 10 km. Đường đi đến làng Chuồn rất dễ dàng, chỉ cần theo quốc lộ 49 hướng về An Truyền, qua cầu Tư Hiền sẽ đến nơi.