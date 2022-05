Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 dâng hoa, dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ có các đồng chí: Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Phạm Văn Hiếu – Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022; các đồng chí trong Ban Tổ chức lễ hội; Đội Tuyên truyền lưu động các huyện, thành, thị trong tỉnh; lãnh đạo và diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng các địa phương.

Các đại biểu tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh đến với Kim Liên quê Bác

Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm vào tháng 5 nhân dịp sinh nhật Người. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước.

Qua đó, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là dịp để quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Nghệ An năng động, thân thiện, luôn mở rộng những cơ hội hợp tác, phát triển. Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2022 tại TP Vinh và huyện Nam Đàn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị của tỉnh, các doanh nghiệp cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và các cấp chính quyền.

Cùng với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An - vùng đất linh nhân kiệt nói riêng. Phát huy truyền thống cách mạng, tự hào là quê hương của Người, nơi có nhiều di sản văn hóa nên đã tập trung bảo tồn, phát triển văn hóa thông qua việc sớm triển khai, ban hành các Nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương; phát huy được những phẩm chất của con người và những di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp xứ Nghệ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022, các đồng chí trong Ban Tổ chức kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người.

Các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 thành kính tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng thời, nguyện hứa với Người sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo để đưa tỉnh Nghệ An phát triển vững mạnh, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

