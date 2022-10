Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Trong phiên họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000).

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 , xác định: Xây dựng Đô Lương là thị xã - Trung tâm văn hóa, kinh tế mới của tỉnh Nghệ An; là đầu mối giao thông, trung tâm có vai trò động lực của vùng phía Tây; là vùng phát triển với các chức năng Đô Thị - Thương mại- Dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Việc xây dựng quy hoạch vùng huyện Đô Lương nhằm làm cơ sở để công nhận huyện Đô Lương đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2023; làm tiền đề để xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã. Mặt khác, tạo lập cơ sở pháp lý để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổ chức không gian phát triển của huyện đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các vùng, các huyện nhằm khai thác tối đa thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện.

Theo quy hoạch, mô hình không gian huyện Đô Lương được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm (thị trấn Đô Lương), 3 vùng phát triển (vùng đô thị Đô Lương, vùng đô thị Giang Sơn và vùng đô thị Thượng Sơn) và 4 trục động lực (Quốc lộ15, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48E). Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của địa phương, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của vùng và của huyện, huyện Đô Lương được phân thành 3 vùng phát triển.

Phân vùng 1 (Vùng phía Tây Bắc): Gồm 6 xã (Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn) với quy mô 92,84 km2. Đây là vùng phát triển kinh tế vườn đồi, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, cây công nghiệp, dược liệu; chăn nuôi gia súc; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Phân vùng 2 (Vùng trung tâm): Gồm Thị trấn Đô Lương và 13 xã (Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn) với quy mô 96,56 km2. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao và sản xuất thực phẩm sạch cho các khu đô thị.

Phân vùng 3 (Vùng Đông Nam): Gồm 13 xã (Trung Sơn, Thuận Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn, Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Mỹ Sơn) với quy mô 165,09 km2. Đây là vùng dự trữ phát triển mở rộng không gian của khu kinh tế Nghệ An; định hướng phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Bí thư Huyện ủy Đô Lương Phùng Thành Vinh cho biết, huyện Đô Lương định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch

Trong định hướng phát triển không gian đô thị, Đô Lương sẽ có 3 đô thị: Đô thị Đô Lương (đô thị loại IV) có chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại dịch vụ của thị xã Đô Lương và các huyện phía Tây Nam của tỉnh. Đô thị Giang Sơn (đô thị loại V), là đô thị sinh thái phía Tây Bắc huyện Đô Lương. Đô thị Thượng Sơn (đô thị loại V), là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Nam huyện Đô Lương.

Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, quy hoạch Khu công nghiệp tại các xã Trù Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Quang Sơn với tổng diện tích khoảng 2.000ha theo định hướng phát triển mở rộng Khu kinh tế Nghệ An; Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại xã Hòa Sơn 40-80 ha. Quy hoạch mở rộng 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 114,84ha và quy hoạch 7 khu làng nghề theo hướng tập trung.

Về phát triển nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao theo chuỗi liên kết với các sản phẩm chủ lực của huyện. Phát triển diện tích trồng lúa chất lượng cao quy mô 500 ha tại các xã vùng đồng bằng; Cây công nghiệp ngắn ngày ứng dụng công nghệ cao quy mô 800ha tại các xã vùng bán sơn địa và vùng bãi bồi; Cây dược liệu tại vùng Giang Sơn, Mỹ Sơn với quy mô 150 - 200 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, huyện Đô Lương có nhiều tiềm năng để phát triển

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, huyện Đô Lương có nhiều lợi thế; là huyện trung tâm tiếp giáp với 6 huyện, 7 trục quốc lộ đi qua và 5 tuyến đường tỉnh. Quy hoạch mà đơn vị tư vấn đưa ra các phân vùng hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện Đô Lương có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ rất tốt, đặc biệt khi kết nối với Khu Kinh tế Đông Nam, khi Đô Lương phát triển công nghiệp thì lĩnh vực thương mại, dịch vụ sẽ phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý, quy hoạch huyện Đô Lương phải tương thích và bám với quy hoạch chung của tỉnh đang xây dựng. Trong phát triển công nghiệp, huyện phải tận dụng quy hoạch khu vực dọc đường N5 và hành lang đường Hồ Chí Minh. Đây đều là những khu vực có ảnh hưởng, tác động sâu đến địa phương trong tương lai nên cần phân tích để có tầm nhìn xa hơn cho kết nối không gian phát triển.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm rà soát lại quy hoạch đất đai liên quan đến thương mại, dịch vụ, phát triển công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển. Sau khi các quy hoạch được phê duyệt, huyện cần tập trung các nguồn lực để thực hiện các quy hoạch.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều chỉnh Cụm công nghiệp Lạc Sơn, huyện Đô Lương; thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone I – Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 2.908 tỷ đồng, Dự án Luxshare – ICT (Nghệ An ) 2 tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An với tổng mức đầu tư 3.440 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025.

