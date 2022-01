Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao bàn tán trước một video ghi lại cảnh phòng tân hôn của cô dâu chú rể bị nhóm bạn quậy "lanh tanh bành".

Cụ thể, đoạn video được người bạn đăng khoe "anh em ơi bọn tôi đã trả thù thành công". Bên ngoài cô dâu chú rể đang tổ chức lễ cưới với tiếng nhạc sập sình, bên trong phòng tân hôn, nhóm bạn đã tạo ra "hậu quả".

Cách trả thù của nhóm bạn là bắn pháo giấy kim tuyến ngập ngụa trên giường, dưới sàn và cả nhà vệ sinh. Nhìn phòng tân hôn như một mớ hỗn độn, tràn ngập pháo và vỏ pháo khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

Bắn pháo tanh bành phòng tân hôn của bạn còn đăng clip khoe, thanh niên bị mắng "kém duyên"

Những tưởng màn trêu đùa này sẽ mang lại tiếng cười trên mạng xã hội nhưng nam thanh niên khiến dân mạng nổi giận. Nhiều ý kiến bức xúc, mắng chàng trai kém duyên "vui thôi đừng vui quá".

Các ý kiến cho rằng, cô dâu hôm đầu về nhà chồng đã mệt rồi, đám bạn còn bày trò kém văn minh. Khi chứng kiến cảnh này có lẽ cô dâu, chú rể sẽ khóc thét.

"Vui chỗ nào, đùa cũng phải biết cách mà đùa chứ. Tưởng thế là hay, bè chứ bạn gì".

"Không văn minh cho lắm, chỉ khổ cô dâu dọn dẹp. Nhà có đám cưới mấy hôm đã mệt rồi, các ông còn bày ra cho người ta dọn nữa".

"Chịu luôn đấy, các anh là con trai sao chơi quá đáng vậy, không hiểu cảm giác của chị em chúng tôi sao. Đám cưới xong còn bao việc phải lo dọn cái này chắc tăng xông", một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc