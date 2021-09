Bán phấn buôn hương bất chấp dịch bệnh

Gái mại dâm "giúp" khách vượt chốt để vui vẻ Ngày 6-9-2021 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây mua bán dâm giữa mùa dịch tại khách sạn May Flower (số 11 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm). Tổ công tác công an quận đã bắt quả tang gái bán dâm T.T.K.P (sinh năm 1989, thường trú tại Nam Định) đang mây mưa với khách tên L.Q.T (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) tại phòng 301 của khách sạn này. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, mời đối tượng về trụ sở để làm rõ. Gái bán dâm T.T.K.P tại cơ quan Công an. Theo lời khai của các đối tượng, trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, khách sạn May Flower vẫn mở cửa chui. Đối tượng P. thuê phòng tại đây để thực hiện hành vi bán dâm. P. chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web chuyên cho khách làng chơi và các trang mạng xã hội để thu hút khách. Một ngày, P. tiếp xúc với nhiều lượt khách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Dù địa điểm số 11 Hàng Rươi đã có chốt chặn phòng dịch COVID-19 ở hai đầu, nhưng khách làng chơi khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn May Flower thì bấm chuông để có người mở cửa. Tại cơ quan công an, L.Q.T là khách mua dâm khai nhận, liên lạc với P. qua điện thoại để hẹn ở khách sạn. Khi lấy phòng xong thì nhắn tin số phòng cho P. để thực hiện việc mua bán dâm. Khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang. Trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hành vi mua bán dâm tại trung tâm Thủ đô không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.