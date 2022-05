Bàn giao số tiền 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi tiếp nhận thông tin do công dân trình báo, chỉ huy Công an phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an phường đã xác định được người nhặt được tài sản của chị D.

Tuy nhiên, đối tượng đã tìm cách từ chối xác nhận việc nhặt được số tài sản nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quán Bàu đã tích cực vận động, thuyết phục cuối cùng đối tượng thừa nhận nhặt được tài sản, đồng ý trả lại cho người bị mất.ư

Công an phường Quán Bàu trao trả lại tài sản cho chị D

Được nhận lại toàn bộ tài sản bị mất, ngoài số tiền mặt, trong ví của chị D còn có giấy tờ, kỷ vật quan trọng nên chị Mỹ D. rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ Công an phường Quán Bàu.

Hành động nhanh chóng, kịp thời của CBCS Công an phường Quán Bàu đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn "Vì nhân dân phục vụ".

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân