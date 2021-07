Bàn giao 3 cháu nhỏ bị lạc cho gia đình

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 1/7, tổ công tác Công an xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn phát hiện 3 cháu nhỏ đi lạc. Qua thăm hỏi được biết 3 cháu này đi chơi không nhớ đường về nhà. Ngay sau đó, 3 cháu đã được các đồng chí Công an xã đưa về trụ sở chăm sóc, đồng thời liên hệ với gia đình.

Sau khi xác minh được thân nhân của 3 cháu, đại diện Công an xã Hợp Thành đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Hường (SN 1994), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.

Đại diện Công an xã Hợp Thành bàn giao 3 cháu cho đại diện gia đình.

Theo lời chị Hường trình bày, do thời điểm nghỉ hè nên hai cháu của chị gái và con mình rủ nhau đạp xe đi chơi trong xóm, tuy nhiên không may đi xa nên không nhớ đường về. Đến tối, không thấy 3 cháu về nhà nên gia đình đã cử nhau đi tìm. Đang trong quá trình tìm thì nhận được điện thoại của Công an xã Hợp Thành mời lên trụ sở nhận cháu.

Nhận được lại con và hai cháu, chị đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an xã đã hỗ trợ chăm sóc các cháu và xác minh để bàn giao lại cho gia đình.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân