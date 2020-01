Ban Bí thư chỉ đạo không để dịch Corona ảnh tới cuộc sống người dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp (Ảnh: TTXVN)

Công tác bảo đảm ATGT được thực hiện tốt, Nghị định 100 đi vào cuộc sống

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại cuộc họp, Ban Bí thư thống nhất đánh giá: Các ngành, các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều hình thức phong phú và những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Công tác bảo đảm ATGT được thực hiện tốt, bảo đảm thông suốt, không xảy ra ùn tắc, không để ai không được về nhà đón Tết. Tai nạn thương tích nói chung và TNGT nói riêng liên quan nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước; số ca cấp cứu do TNGT đã giảm trên 15%, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên rõ rệt.

Nhân dân đánh giá cao và đồng tình hưởng ứng việc thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Ngoài ra các bộ, ngành, địa phương đã cung ứng kịp thời, đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết cho nhân dân. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều quan tâm chăm lo lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết với mức hầu hết cao hơn Tết năm trước. Tất cả 63 tỉnh, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút lượng lớn du khách, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.

An ninh chính trị, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Không để dịch Corona ảnh tới cuộc sống người dân

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ngay sau Tết, các cấp, các ngành tập trung ngay vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là vai trò, trách nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cấp ủy Đảng tổ chức các hoạt động thiết thực với quy mô thích hợp, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Hoạt động lễ hội cần bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, gắn với hoạt động du lịch, mang tính giáo dục cao, không để xảy ra tai nạn, tệ nạn xã hội.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông