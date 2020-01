Bộ Quốc phòng: Lập bệnh viện dã chiến phòng chống dịch Corona

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng Phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) - gọi tắt là Ban Chỉ đạo nCoV - đã tiến hành phiên họp triển khai công tác phòng, chống dịch trong Quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã báo cáo công tác ứng phó, phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona. Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 12/12/2019, tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) phát hiện ca viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đầu tiên. Đến ngày 28/1/2020, tại Trung Quốc, tổng số ca mắc bệnh đã lên tới 2.926 trường hợp, trong đó có 81 người đã tử vong.

Tính đến ngày 27/12/2019, dịch bệnh đã lan ra 12 quốc gia và 3 vùng lãnh thổ với 50 ca bệnh. Ngày 23/1/2020, Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh là hai cha con người Trung Quốc đến từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Tính đến ngày 27/1/2020, nước ta đã ghi nhận 63 trường hợp nghi ngờ (có sốt và đi vào vùng dịch), trong đó 25 trường hợp xét nhiệm âm tính, 36 trường hợp đang đang được cách ly nghiêm ngặt để theo dõi và xét nhiệm chẩn đoán. Trong Quân đội, hiện nay chưa có trường hợp nào nghi mắc bệnh nào.

Ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh viêm phổi nCoV, ngành Quân y đã theo dõi chặt chẽ tình hình để tham mưu với trên chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời chủ động chỉ đạo quân y các cơ quan, đơn vị đầu mối và các bệnh viện quân y trong toàn quân làm tốt công tác ứng phó, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phát hiện, không để dịch bệnh lây lan vào Quân đội; chuẩn bị khu cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phục vụ cho điều trị tại các bệnh viện quân y, cơ sở y tế Quân đội; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế dân sự phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương trách nhiệm, tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh nCoV của Cục Quân y và quân y các cơ quan, đơn vị.

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh nCoV, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu ngành Quân y và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh nCoV. Các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch bệnh nCoV. Cục Quân y và ngành Quân y khẩn trương thông báo, hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền cho bộ đội cách phòng, chống dịch bệnh; tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị; làm tốt công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh để ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây truyền vào Quân đội.

Các bệnh viện quân y, cơ sở y tế trong Quân đội khẩn trương rà soát về vật tư y tế, nhân lực, duy trì tổ công tác tiền phương, thành lập các bệnh viện dã chiến, tổ cơ động phòng, chống dịch bệnh, lực lượng phản nhanh, sẵn sàng cứu chữa người nhiễm bệnh; tổ chức thành lập ban chỉ đạo ở các cấp để chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp, kiểm soát chặt chẽ người ra - vào các cửa khẩu, nhất là những vùng có dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh nCoV…

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời, khi có diễn biến về dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV các cấp sẵn sàng họp, triển khai công tác khi có bất cứ dấu hiệu mới nào của dịch bệnh nCoV tại Việt Nam, bảo đảm Quân đội phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời là lực lượng tiên phong cùng ngành Y tế cả nước phòng, chống hiệu quả dịch bệnh nói trên.

Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc (Trung Quốc), tính đến cuối ngày 30/1, 213 người đã thiệt mạng do virus Corona, tăng thêm 42 trường hợp so với trước đó. Trong số các ca tử vong mới, 30 trường hợp được xác nhận tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam, đến chiều 30/1, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus Corona. Trong đó, có 1 người đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp ở Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí