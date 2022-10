Bác sĩ Bệnh viện Công an 30-4 nói gì về tình trạng tâm thần của bà Dương Thị Bạch Diệp?

Sáng 5-10, bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương), ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) tiếp tục được áp giải đến TAND Cấp cao tại TP HCM, trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án hoán đổi tài sản tư nhân 57 Cao Thắng lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước ở 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM).

Các bác sĩ của Bệnh viện Công an 30-4 (thuộc Bộ Công an) liên quan đến việc chỉ định bà Diệp chuyển qua điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM đã có mặt tại tòa theo lệnh triệu tập gấp của toà án.

Bệnh viện Công an 30-4 cho biết sau khi nhập viện được 3 ngày, bà Diệp có dấu hiệu mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng. Do bệnh viện không có chuyên khoa tâm thần nên đã mời bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần TP HCM đến khám và kết luận bà Diệp bị trầm cảm nặng, có triệu chứng hoảng loạn. Sau đó, các bác sĩ đã xin ý kiến lãnh đạo chuyển viện cho bệnh nhân qua Bệnh viện tâm thần TP HCM điều trị.

Các bác sĩ thăm khám cho bà Bạch Diệp tại toà.

Tại phiên xử phúc thẩm, toà cũng mời 2 bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến thăm khám và đánh giá tình trạng sức khoẻ của bà Diệp.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết bà này có triệu chứng lo âu, căng thẳng, giảm tập trung nhưng trí nhớ còn tốt... Các bác sĩ kết luận bà Diệp đủ điều kiện tiếp tục tham dự phiên xét xử. Họ sẽ tiếp tục ở lại phiên xét xử theo dõi tình trạng sức khoẻ của bà Diệp xuyên suốt phiên xét xử hôm nay.

Bà Diệp lập luận kêu oan cho bản thân trước toà.

Đồng thuận quan điểm của đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM, toà án tiếp tục xử phiên phúc thẩm. Tại đây, bà Diệp tiếp tục kêu oan.

Phiên xử phúc thẩm này từng bị hoãn 3 lần vì những lý do như luật sư vắng mặt, bà Bạch Diệp nhập viện không thể đến toà. Trong buổi đầu phiên xét xử này, bà Bạch Diệp có yêu cầu hoãn xét xử với lý do Bệnh viện Công an 30-4 có chỉ định trưng cầu giám định sức khoẻ vì bà này có triệu chứng hoảng loạn.

Tác giả: Ý Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động