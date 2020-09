Bà trùm đánh bạc 126 tỷ bán bánh cuốn: 'Đông khách lắm'

Mới đây công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng do Phan Thị Trang (31 tuổi) trú phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An cầm đầu.

Được biết để làm bình phong cho hoạt động của mình, bà trùm cùng chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt (bánh cuốn) ở gần nhà.

Một cán bộ phường Đội Cung cho biết: "Nhà chị Trang bán bánh cuốn đã lâu, gia đình tự sản xuất rồi bán buôn và bán lẻ. Họ là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương và không có điều tiếng gì, vậy nên ngoài việc kinh doanh bán bánh họ cầm đầu đường dây đánh bạc lớn thế khiến ai cũng bất ngờ.

Với việc kinh doanh của mình, chị Trang chăm chỉ chịu khó, còn với gia đình người phụ nữ này hết lòng chăm sóc gia đình, con cái rất chu đáo. Tôi chưa từng đến quán nhà người này nhưng theo quan sát sáng nào quán cũng rất đông khách.

Mặc dù ở trong một con ngõ nhỏ nhưng lúc nào cũng thấy đông người ra vào mua bán. Cũng có thể chất lượng tốt nên mới được nhiều người mua đến vậy".

Chân dung bà trùm Phan Thị Trang

Cũng theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An nhận xét, cuộc sống của Trang bình thường, giản dị như bao người lao động khác.

Theo cán bộ điều tra, sau khi bán bánh mướt xong, buổi chiều Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết; đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1.

Theo điều tra, các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này giao dịch với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng.

Sau hơn 2 tháng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 28/8, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng này đều trú tại TP Vinh, Nghệ An. Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an làm rõ số tiền từ ngày 1/8 - 27/8/2020 là 126 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này. Cơ quan công an đề nghị các đối tượng liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: Báo Đất Việt