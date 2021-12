Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố tội danh thứ 6

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường về hành vi rửa tiền. Ảnh CAND

Chiều tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Như vậy, đến hiện tại, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về 6 hành vi phạm pháp.

Tác giả: Văn Hoàng

Nguồn tin: Báo Công lý