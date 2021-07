Ba người hôn mê khi được hotgirl cho hút 1 điếu thuốc

Thiếu nữ vừa bị Công an H.Pác Nặm (Bắc Kạn) phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Nguyễn Thị Hoa (17 tuổi, trú xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ngày 31/8/2020, Hoa được mời đi hát tại karaoke Quán Chòi (thuộc xã Bộc Bố, H.Pác Nặm), đã mang theo 1 điếu thuốc lá tẩm ma túy để sử dụng cùng 5 thanh niên khác, gồm: Tạ Văn Phấu (26 tuổi), Triệu Văn Chiêu (21 tuổi) và Triệu Văn Viện(27 tuổi), cùng quê tại xã Sơn Lập (H.Bảo Lạc, Cao Bằng); Trương Văn Trọng (26 tuổi) và Hoàng Văn Shoong (28 tuổi), cùng trú xã Bộc Bố.

Sau khi sử dụng thuốc lá tẩm ma túy, Trọng, Phấu và Chiêu bị hôn mê, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Pác Nặm. Qua xét nghiệm, 3 người này đều dương tính với ma túy.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan điều tra

Kết quả trưng cầu giám định đối với tang vật phát hiện có chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa.

Trong quá trình công an điều tra, Hoa không có mặt tại địa phương nên ngày 16/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định truy nã bị can đối với thiếu nữ này.

Ngày 30/6/2021, sau khi xác định được Hoa đang có mặt tại thôn Hương Vị, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Pác Nặm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ và di lý về Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Cách đây không lâu, một nam sinh ở Đà Nẵng phải đến bệnh viện cắp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi được bạn cho sử dụng thuốc lá điện tử.

Vào chiều 8/4, bệnh nhân L.H.A.T (SN 2005, là học sinh một trường nghề, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) được đưa vào Bệnh viện 199 cấp cứu trong trình trạng lơ mơ, tiếp xúc khó, nằm một chỗ.

Theo lời kể của giáo viên đi cùng, nam sinh này được bạn cho sử dụng một loại thuốc và sau đó có biểu hiện lơ mơ, tê toàn thân. Các bác sĩ đã cho test nhanh 4 loại ma túy và đều cho kết quả âm tính.

Chẩn đoán sơ bộ tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích khác, bao gồm cả cafein. Sau khi tỉnh lại, nam sinh cho hay được bạn nhỏ một giọt tinh dầu - loại dùng để hút thuốc lá điện tử vào miệng rồi dẫn đến hôn mê.

