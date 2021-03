Bà mẹ 1 con chia sẻ “chiến thuật" phòng the thay đổi chồng trong vòng 1 tuần khiến chị em nghe xong đều giật mình nhận ra khuyết điểm "to đùng"

Trong mọi bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thì việc "giữ lửa" chốn phòng the luôn được chị em ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cùng chung quan điểm này, Thu Hòa (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Khoảng 2 năm đầu cuộc sống hôn nhân của mình rất mĩ mãn. Vợ chồng mình gần như "nghiện" khoản ấy, không ở cạnh nhau thì thôi chứ cứ ở bên là kiểu gì cũng "bén lửa".

Tuy nhiên sau khi mình sinh con thì cảm xúc chăn gối giường như bị loãng đi rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào mà vợ chồng nằm cạnh nhau chỉ đơn giản là về giường ngủ, có khi còn chẳng cần ôm ấp, chuyện trò, nằm cạnh nhau mà cảm giác xa cách vời vợi".

Chị Hòa cho hay, sau nhiều ngày thấp thỏm nửa muốn nói thẳng với chồng, nửa e ngại thì chị quyết định đầu tư thời gian mua sách báo, những tạp chí chuyên đề phụ nữ để tìm những lời tư vấn phòng the: "Có nhiều gợi ý sử dụng sexting để tế nhị gửi gắm tới đối phương mong muốn, ý tứ của mình. Mình đã học hỏi, làm theo và tự mình lập một chiến thuật quyến rũ chồng have sex suốt 1 tuần lễ. Mình thực hiện vô cùng nghiêm túc, quyết tâm và không thể tin, mình đã thành công".

Ngày thứ nhất

Ảnh minh họa

Đầu tiên là mình chấp nhận rút ví đầu tư nội y thật quyến rũ. Tất cả những bộ đồ ngủ kín cổng cao tưởng mình xếp gọn gàng cất nơi đáy tủ. Thay vào đó, là những chiếc váy hai dây, vải voan thật mỏng, thật sexy. Cố tình để chồng đi làm trước, mình tân trang, make up một chút, diện những bộ cánh khêu gợi ấy chụp vài kiểu ảnh rồi gửi cho chồng cùng lời mùi mẫn: 'Gái một con trông mòn con mắt chồng nhỉ…'.

Chồng mình xem ảnh chỉ nhắn lại 1 câu: 'Cũng được đó', rồi anh báo bận, tối về nói chuyện sau. Mình cứ nghĩ chồng không quan tâm tới mấy bức hình ấy. Thế nhưng đêm đến về phòng, anh dán chặt mắt vào cơ thể vợ, khẽ thủ thỉ 'mòn mắt anh rồi'. Bất ngờ, anh ấy đưa vợ vào cuộc nhanh hơn mình tưởng tượng.

Ngày thứ 2

Ảnh minh họa

Lấy cuộc giao ban đêm trước làm "bàn đạp", bấm thời gian chồng vừa đến công ty, mình nhắn tin: "Đêm qua anh thật tuyệt. Em không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Hồi mới cưới, anh cũng đã nâng niu, chiều chuộng em như vậy". Mình cố tình nhắc tới hồi mới bắt đầu để chồng nhận ra, giờ đây anh đã thay đổi và mình muốn anh ấy trở lại như ngày nào.

Quả nhiên, chưa đầy 1 phút chồng mình gửi lại 1 icon hình trái tim để đó. Đêm ấy, vợ vừa về giường, anh đã ôm choàng lấy mình, vùi sâu nụ hôn cùng nụ cười tinh quái bảo: "Mình hấp hôn thôi em". Vậy là chuyện ấy của vợ chồng mình diễn ra ngọt ngào như tân hôn vậy.

Ngày thứ 3

Ảnh minh họa

Chồng vừa cúi xuống xỏ giày, xách túi ra khỏi cửa, mình ngồi đút cháo cho con vẫn kịp nhắn 1 tin "nóng" gửi chồng: "Qua hấp hôn, nay trăng mật anh nhỉ". Chồng mình mở đọc, anh tủm tỉm cười, quay lại nhìn vợ nháy mắt rồi đi thẳng. Đêm ấy mình vô cùng mãn nguyện với những gì chồng mang lại".

Ngày thứ 4

Ảnh minh họa

Mình đi làm về sớm, rẽ vào siêu thị mua khá nhiều hải sản ngon trong đó có món hàu yêu thích của hai vợ chồng. Trong lúc chế biến đợi chồng về, mình chụp ảnh đĩa hàu thật bắt mắt gửi chồng kèm chú thích: "Tươi,… ngon… nhớ đừng để em thất vọng".

Vẫn chỉ nhắn lại 1 icon, lần này không phải trái tim mà là 1 like. Đêm ấy anh đã đưa vợ "lên tận mây xanh...".

Ngày thứ 5

Cuối giờ chiều, trước khi tắt máy về, mình gửi cho chồng 1 loạt hình ảnh hoa quả có chút liên tưởng nhạy cảm như 1 trái dưa chuột, quả sơ ri đỏ mọng rồi 2 trái đào hồng căng, để trống không nói gì. Lần này chồng mình nhắn lại: "Thèm ăn quá". Chiều đó anh ấy đi làm về sớm, giúp vợ nấu cơm. Bữa tối diễn ra trong chớp nhoáng rồi vợ chồng mau mải kéo nhau về giường. Nhưng mình chỉ ôm hôn để "giữ sức" và cũng để chồng cảm thấy "thèm".

Ngày thứ 6

Ảnh minh họa

Cả ngày mình im lặng, quyết định không nhắn gì. Đúng như phán đoán, chồng mình thấy vợ "lặn tăm", anh liền chủ động: "Nay vợ chưa có kế hoạch gì à? Anh muốn lắm rồi". Bọn mình nhắn tin với nhau bằng những nội dung ướt át. Tới đây thì mình có thể khẳng định chiến lược quyến rũ chồng đã thành công.

Ngày thứ 7

Ảnh minh họa

Là một ngày yên ả, cả hai vợ chồng bận rộn với những công việc cuối tuần. Đêm về giường, nằm trên chiếc gối êm ái, mắt dán vào màn hình điện thoại, mình bất ngờ thấy tin nhắn của chồng: "Quay lại nhìn anh đi".

Ngoái lại thì mình đỏ mặt thấy chồng đang trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn đứng cạnh giường. Không kịp hét lên, anh đã cúi xuống hôn vợ thật ngọt ngào. Nhẹ nhàng hôn đáp trả chàng ta, đầu mình lởn vởn suy nghĩ, sexting đúng là lợi hại thật.

Nhắn nhủ phụ nữ

Không ít phụ nữ vẫn còn e dè không dám chủ động quyến rũ chồng trong chốn phòng the vì sợ đối phương đánh giá là thiếu đứng đắn. Họ không biết rằng đàn ông luôn yêu thích quan hệ thể xác. Vì vậy, không có gì sai khi chúng ta sống đúng với bản chất, vừa đáp ứng ham muốn của bản thân lại khiến "cả hai cùng vui vẻ". Đồng thời đã yêu là phải giữ, trong khi kỹ năng phòng the chính là 1 chiêu giữ chồng tuyệt đỉnh thì chẳng có lý do gì chị em không sử dụng.

